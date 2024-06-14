◆米大リーグドジャースレンジャーズ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース山本由伸投手（２５）のボブルヘッド人形が１３日（日本時間１４日）、本拠地・レンジャーズ戦に来場した先着４万人に配布される。メジャー１年目の右腕のボブルヘッドデーは初めて。“レアグッズ”を求めて開場前から球場各ゲート前に行列ができた。無事にゲットできたファンからは笑みがこぼれていた。山