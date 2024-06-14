本格的な夏を前に、ペットボトルでコバエを捕まえる「コバエホイホイ」がSNS上で注目を集めている。ペットボトルに穴を開け、底に麺つゆや酢、台所用洗剤などを混ぜて、気になる場所に置いておくだけ。実際に試した投稿者は「2日間で20匹以上入っていました。グロいほど捕れます」とおすすめする。【連続写真】作り方は簡単！ペットボトルで作ります2匹ほど気になっていただけなのに投稿したのは、X名・ハコペンさん（＠hakoppen20