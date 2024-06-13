歌姫「ののちゃん」こと村方乃々佳ちゃん（6）と妹・日那乃ちゃん（1）の近影が、よく似た姉妹に感じられるとして、2024年6月にXで話題になっている。「目元も口元もそっくり！！！笑」乃々佳ちゃんは2歳のときに童謡こどもの歌コンクールで「犬のおまわりさん」を歌い、 史上最年少で銀賞を受賞した。その後、テレビにも多数出演するなど脚光を浴びることとなった。今回注目されたのは、乃々佳ちゃんの公式TikTokで8日に公開され