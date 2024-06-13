梅雨が始まるまでに「冬用寝具を干して片付けてしまいたい」と思っている人も多いのでは？！SNS上でも「羽毛布団を仕舞う季節かな…」「そろそろ羽毛布団をどうにかしようね」という投稿をよく見かけます。それと同時に、お手入れ方法についてのコメントや疑問も！【ビフォーアフター写真2枚】へたった羽毛布団→フカフカに！「圧縮袋買ってきたから、今から羽毛布団片付ける！」「羽毛布団ってどうやって保管してますか？最近、圧