SNS上では「警察に迷惑がかかる」「交通違反の抑止になる」など賛否の声も先日、ユーチューバーの男性が白バイ隊員に似た服装で交通監視をしている動画がテレビ番組で取り上げられ、話題となっています。では、見た目を警察官に似せる行為にはどのような問題があるのでしょうか。青い服に白いバイクと言えば「白バイ隊員」 果たして話題の人物は違反なのか？（画像は本物の警察官）先日、ユーチューバーの男性が青色のジャ