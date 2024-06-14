〈〈ミスチルコンサート4億円裏金疑惑〉制作責任者が裏金でマンション6部屋を購入していた！〉から続く都知事選に出馬表明した蓮舫氏に対し、「うんざり」などと批判的なコメントをしていたタレントの眞鍋かをり（44）が、その真意について週刊文春の取材に独占コメントを寄せた。【画像】眞鍋かをりの夫の“有名シンガー”眞鍋は5月30日、レギュラー出演する「ひるおび」（TBS系列）で、自民党の裏金問題を追及する蓮舫氏に対