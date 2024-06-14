旭川で女子高生殺害 逮捕の女は因縁をつけて電子マネーを要求かテレ朝news

旭川で女子高生殺害 逮捕の女は因縁をつけて電子マネーを要求か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北海道・旭川市で女子高生が殺害された事件
  • 逮捕された女は、女子高生に電子マネーを要求していたことが分かった
  • SNSで自分の画像を無断で使われたと、因縁をつけたという
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旭川で女子高生殺害 逮捕の女は因縁をつけて電子マネーを要求か

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