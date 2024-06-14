5年ぶりの地上波テレビ復帰だと大々的に宣伝していた出演が白紙になったことでも大きな話題になった、宮迫博之さん。現在の宮迫さんには「お笑い芸人」という印象よりも、「YouTuber」や「飲食店経営者」というイメージが先行しています。しかし、前編記事『“テレビ出演白紙”で芸人・宮迫博之はいよいよ終わりを迎えている？…その「悲痛な現在」』で見たように、Youtube登録者数は128万人もいるのに再生数は10万前後の動画も多