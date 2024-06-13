水谷瞬は13試合連続安打…交流戦で.500の打率など5部門でトップ■日本ハム 7ー0 中日（12日・エスコンフィールド）今季現役ドラフトで加入した日本ハム・水谷瞬外野手が、交流戦で衝撃の打棒を披露している。12日の中日戦（エスコンフィールド）で3安打をマークして勝利に貢献。トップを走る交流戦の打率を.500（48打数24安打）とした。新天地で羽ばたく23歳に、「どれだけ打つのか」「完全に目覚めた」「バケモノすぎる」とファ