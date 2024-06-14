まだ肌寒さが残る５月下旬の夜。セレブ街の一角にある会員制高級居酒屋から姿を現したのは元『Sexy Zone』の中島健人（30）だ。どうやら親しい相手と二人きりで食事を楽しんでいたようだが、まだ話し足りなかったのか、駅近くの純喫茶に移動し、９時過ぎまでたっぷり歓談。４時間近くも一緒に過ごしたのは、今年１月に交際が報じられた元『E−girls』の鷲尾伶菜（30）ではなく――お笑いコンビ『宮下草薙』の宮下兼史鷹(けんしょう