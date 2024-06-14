【AFP＝時事】英国の裁判所は13日、性行為中に相手の同意を得ずにコンドームを外したとして、ロンドン南部在住のガイ・ムケンディ（Guy Mukendi）被告（39）に禁錮4年3月の判決を言い渡した。同被告は4月に有罪を言い渡されていた。ムケンディ被告は昨年5月、ロンドン南部ブリクストン（Brixton）で性的暴行を受けたとする若い女性からの通報を受けて逮捕された。ロンドン警視庁（Metropolitan Police Service）によれば、女性
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