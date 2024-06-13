中学でも伸びていく子は、小学校時代何をしていたのでしょうか（写真：yosan／PIXTA）【質問】小学校3年と5年生の子どもがいて、2人とも中学受験を目指しています。中学受験は合格してしまえば、終わった感が出るようですが、聞くところによると、中学に入ってからが大変とも聞きます。中学生以降も特に勉強に遅れることもなく、できれば順調に進んでもらいたいと思っています。そこで、お聞きしたいのですが、中学でも伸びていく