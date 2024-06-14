米大リーグ（MLB）の公式Xが14日までに投稿したドジャース大谷翔平の盗塁の映像が「CMのよう」と話題となっている。【動画あり】大谷翔平の盗塁シーン、MLB公式が“神編集”「CMのような映像」映像は、日本時間12日のレンジャーズ戦で大谷が今季16個目となる盗塁を成功させた様子を捉えたもの。青いスパイクを履いた大谷が地面を蹴り上げる音が流れ、華麗にスライディングを決めるシーンではスローモーションで臨場感ある様