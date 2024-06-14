「これは鳥のエサ？」日本にインバウンド客が急増する中、人手不足の問題が深刻化している。その影響か、飲食店などのサービスの質の劣化、低下を感じている日本人がいると思うが、在日中国人や中国人観光客も同様に感じているようだ。数年前に知り合った都内在住の中国人女性は、憤りながら、自身の身に起きた体験を次のように語ってくれた。「5月下旬の13時頃、勤務先から程近い港区内の和食店にランチに行きました。この店に行