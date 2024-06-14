「東洋のダイアナ」秋篠宮家の次女・佳子さま（29）のギリシャご訪問が滞りなく終わった。帰国後、休む間もなく公務に励まれているが、目下、皇室は課題が山積。浮き彫りになったのは「秋篠宮さま」という大きな壁の存在である。【前後編の前編】＊＊＊【独占入手 写真46枚】「パーティーにお出かけ？」色気あふれるドレッシーな眞子さんと、笑顔で手をつなぐ圭さん小室夫妻のNY生活の現在の様子を見るオフホワイトの装い