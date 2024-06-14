【光明聯合ニュース】韓国・ソウル近郊の光明警察署は１３日、ガールズグループ、Ｔ−ＡＲＡ（ティアラ）のメンバーだったイ・アルムさんに貸した金を返してもらえないとして、詐欺容疑で捜査するよう求める告訴状を３件受理し、捜査中だと発表した。告訴人３人が主張する被害金額は合計約３７００万ウォン（約４２０万円）だ。光明警察署は３月にイさんに対する告訴状を初めて受理し、先月までに他地域の警察署が受理した２件