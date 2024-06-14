アイドルグループ・Peel the Appleの黒嵜菜々子が12日、インスタグラムを更新。自身の免許証を公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】21歳アイドルの水着グラビア2003年生まれの東京都出身、現在21歳の黒嵜。アイドルとして活動するほか、グラビアでも活動中で、5月16日には1st写真集『おとななこ。おさななこ。』（東京ニュース通信社）を発売した。投稿で黒嵜は「免許更新しましたよ報告笑笑」とつづり、更新し