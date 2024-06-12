いま、偽の逮捕状が名前入りで送られてくる詐欺事件が続発している。茨城県の38歳の男性はこの手法で「保釈金を払えば逮捕しない」と言われ、計9900万円をだまし取られたという。【映像】被害者に届いた“ニセ逮捕状”（実際の画像）ITジャーナリストの三上洋氏は「私の友人もやられた」と身近に被害者がいることを明かして「朝方いきなり電話がかかってきて『どこどこの住所の誰々さんですね。あなたに逮捕容疑が出ています。