【ベルリン＝中西賢司】ドイツのボリス・ピストリウス国防相は１２日、定員割れが常態化しているドイツ連邦軍の増強に向け、新たな兵役構想を発表した。志願制を維持しつつ、男性の兵役登録を再開することが柱で、入隊希望者を開拓する。来年の実施に向けて法改正を目指す。構想では、１８歳の男女に入隊意思などを聞く意向調査を実施し、適任者を招集する。男性は回答義務があり、選抜された人は適性検査を受ける義務を負う。