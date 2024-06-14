女性デュオ「ＰＵＦＦＹ」の大貫亜美（５０）が１３日までに自身のインスタグラムを更新し、相方・吉村由美（４９）との２ショットを披露した。「我々の所属事務所、ＳｏｎｙＭｕｓｉｃＡｒｔｉｓｔｓが５０周年を迎えるにあたり様々な企画を実施しています。ＰＵＦＦＹがＣＨＥＭＩＳＴＲＹと『パフィストリー』なるものを結成してライブするのもそのうちの一つ。他のアーティストの方々や芸人さん達もそれぞれ何かしてい