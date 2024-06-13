明治安田J1リーグの2024シーズンも早いもので、まもなく折り返し地点を迎える。昇格1年目から首位に立ち大きな番狂わせを起こしているFC町田ゼルビア、近年J1を牽引するも今季は予想外の苦戦を強いられている横浜F・マリノスや川崎フロンターレなど……。今季もトピックはさまざまだ。そんな中、移籍情報サイト『transfermarkt』がJリーグでプレイする選手たちの市場価値を更新した。最新の市場価値でJリーガー最高額となったのは