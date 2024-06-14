ブルージェイズの菊池雄星投手（32）が、“米国デビュー”を果たした花巻東の後輩、佐々木麟太郎（19）に言及したことを13日（日本時間14日）、大リーグ公式サイト「MLB．com」が紹介した。同サイトは「菊池は日本の新星のベビーシッターだった」と題し、左腕が4勝目を挙げた11日（同12日）のブルワーズ戦後に佐々木に言及したことを紹介。同日、佐々木もMLBドラフトリーグでトレントンサンダーの一員として“米国デビュー”し