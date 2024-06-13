ＴＢＳ「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」が１３日、放送され、櫻井翔とドラマ「特上カバチ！！」（２０１０年）で共演した女優・堀北真希さん（３５）の２１歳の姿にネット上では「可愛すぎる」「復活してほしい」などの声が殺到している。同ドラマで櫻井は、行政書士を目指す田村勝弘、堀北さんは敏腕行政書士の住吉美寿々役。劇中では、熱血漢だが草食系男子だった田村が、ドＳキャラ全開のツンデレ肉食系キャリアウーマンの住吉に不