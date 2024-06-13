「日本ハム９−４中日」（１３日、エスコンフィールド）４カードぶりの勝ち越しを飾った試合後、センターのバックスクリーンに、来場した名古屋を中心とした中日ファンに向けたメッセージが掲出された。「中日ドラゴンズファンの皆様へ」と題し、「エスコンフィールド２年目、ドラゴンズとは初の交流戦にご来場ありがとうございました。１９９７年開場のナゴヤドーム（現バンテリンドームナゴヤ）は、『平和の大切さ』を重ん