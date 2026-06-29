４月に三原市にある会社敷地内の土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察は２９歳の男を強盗殺人の容疑で逮捕しました。 無職の倉本幹太容疑者（２９）は３月、三原市にある会社敷地内で徳田雅希さん（２９）への債務７００万円を免れる目的で徳田さんを土の中に埋め殺害した疑いがもたれています。 倉本容疑者は取引先の会社と勤務していた会社から少なくとも現金４００万円をだまし取ったとしてすでに逮捕・起訴されて