今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる、SUPER EIGHTの冠番組『EIGHT-JAM』。6月28日（日）の同番組では、「海外でヒットしている日本の音楽特集」が放送された。【映像】グラミー賞受賞の世界的音楽家が“海外でヒットするための戦略”を語る今回スタジオにはトークゲストで足立梨花、山崎弘也（アンタッチャブル）が出演したほか、アーティスト