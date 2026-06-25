ホンダのRS初の4WDの実力チェック！ ホンダのコンパクトSUVとして高い人気を誇るヴェゼル。そのラインアップに新たに追加となったのがスポーティグレードのRSです。さらにこのRSは、FFと4WDが選択可能。RSの4WDはホンダ初となります。4WD性能をチェックするならやっぱり雪道……というわけで、北海道にあるホンダのテストコースを訪問し、雪上コースを走りこみました。ステアリングを握るのはCR-Vを買ったばかりの桂伸一さん。