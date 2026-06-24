セイコーウオッチは、＜グランドセイコー＞のエボリューション9 コレクションから、代表的なモデルをアップグレードした新商品を発売することを発表した。スプリングドライブモデルは9月5日、メカニカルモデルは10月9日に発売予定で、希望小売価格は1,386,000円～1,518,000円（税込）となっている。 【画像あり】製造地の自然をデザインに落とし込んだモデルもラインナップ エボリュー