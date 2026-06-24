ザスパ群馬は24日、ヴィッセル神戸から育成型期限付き移籍で加入していたMF安達秀都(21)について、移籍期間の延長を発表した。新たな移籍期間は2027年6月30日までとなり、期間内に神戸と対戦する公式戦には出場できない。安達は2025年から群馬でプレー。今季のJ2・J3百年構想リーグでは10試合に出場した。群馬の公式サイトを通じ、「2026/27シーズンもザスパ群馬でプレーすることになりました。自分の持っているすべてを出