仕事でやらかした話【漫画】本編を読む雑貨販売員の日々を描くオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。お盆期間に「開店遅延」を起こしてしまい本社を含めた大事になった、実録漫画「仕事でやらかした話」を紹介する。■「給料から引いてください」のまさかの結末仕事でやらかした話01仕事でやらかした話02仕事でやらかした話03雑貨店の店長を務めていた作者・オムニウッチーさんが描く本作「仕事でやらかした話」には、今でも思い出