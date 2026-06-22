JR東海は、夜行新幹線「東海道ルミエールエクスプレス」を運行する。列車は8月8日午後10時に東京駅を出発し、品川駅、新横浜駅を経由して、翌9日午前6時44分に京都駅、午前6時59分に新大阪駅に到着する。深夜0時から午前6時ごろまでの約6時間は岐阜羽島駅に停車し、到着後と発車前に約30分ずつドアを開け、係員の案内で改札内の自動販売機と喫煙所のみ利用できる。車内販売の営業はせず、グリーン車でも東海道新幹線モバイルオーダ