東京・渋谷区に日本初となる「ベントレー」の世界観にインスパイアされたBentley Home（ベントレーホーム）のショールーム「Bentley Home Tokyo Showroom」が、2026年6月12日(金)付けでオープンした。【画像】ベントレーの世界観が存分に反映されたショールーム「Bentley Home Tokyo Showroom」（写真16点）「Bentley Home（ベントレーホーム）」は、ベントレーのデザインチームと Luxury Living Group（ラグジュアリー・リビング