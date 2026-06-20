ガルシアパーラ氏「まず私たちは、第一に家族の無事を願っています」【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦を「育児休暇」で欠場した。チームを離れた大谷に対し、地元放送局の番組内でドジャースOBの解説陣が言及。家族の無事を祈るとともに、復帰後のさらなる活躍を期待して祝福の言葉を寄せている。地元放送局「スポ