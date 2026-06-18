【私の音を聴け！・02】完全ワイヤレスイヤホンが主流となった今でも、有線イヤホンには根強い人気があり、中には、独自の進化を遂げているモデルもある。オーディオテクニカが2024年12月に発売したのはUSB Type-C接続を採用しながらノイズキャンセリング機能を搭載した有線イヤホン。そんな特殊なモデルが誕生した背景について、担当者に取材した。●コロナ禍前からUSB-C有線イヤホンの開発をスタート話を聞いたのは、商品戦