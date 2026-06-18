管理栄養士のゆきぼむです。今回は、「鶏肉とトマトのガリバタ炒め」を紹介します。にんにく＆バターの味付けが魅力のガリバタ炒め。鶏肉にトマトを合わせることでさっぱり感も加わり、夏にぴったりの一品になっています。【詳細】他の記事はこちら鶏肉とトマトのガリバタ炒めを作るのにかかる時間約15分鶏肉とトマトのガリバタ炒めのカロリー約399kcal／1人分やみつきになること間違いなし！「鶏肉とトマトのガリバタ炒め」鶏肉と