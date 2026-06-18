ジョーダン ブランドは18日、2026年シーズン巨人とプロジェクトを実施すると発表した。このプロジェクトは、ジョーダン ブランドにとって初となるプロ野球チームとの取り組み。マイケル ジョーダンのレガシーを継承するジョーダン ブランドは、バスケットボールをルーツに持ちながらも、これまでスポーツの枠を超え、ストリートカルチャーやファッションを横断しながら“グレイトネス”を体現してきた。ジョーダン自身も深い縁