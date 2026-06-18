『NHK放送文化研究所』が6月16日に発表した最新の「国民生活時間調査」の結果が波紋を広げている。【写真】NHKの“社員”の平均給料テレビをほぼ見ない人の割合は、16〜19歳と20代で7割、30代でも6割近くに達した。調査開始以来、全年齢層でテレビのリアルタイム視聴者率が減少したのは初めてのことである。この結果を受け、国民からは意外な方向へ矛先が向いているようで─。NHKの受信料を巡って相次ぐ意見《NHK無かったらう