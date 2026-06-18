本拠地・レイズ戦で先発【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地・レイズ戦で自らの投球を助ける好守を見せた。平日デーゲームに集まったファンから、どよめきの声が上がった。3回2死、シンプソンが強烈なピッチャー返し。打球速度97.6マイル（約157.1キロ）の速い打球が左膝付近を襲ったが、すぐにグラブを出して反応。投ゴロに仕留めた。大谷は