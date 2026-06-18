ロバーツ監督「金曜日の復帰の可能性は低い」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が17日（日本時間18日）、大谷翔平投手が登板する本拠地・レイズ戦前に報道陣の取材に応じ、首の張りで負傷者リスト（IL）入りしているウィル・スミス捕手の最新状況について言及した。正捕手のスミスは6日（同7日）の本拠地・エンゼルス戦の先発メンバーから急きょ外れた。ロバーツ監督はスミスについて「ウィルは寝違えを起こした」と話していた