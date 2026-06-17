Stellantisジャパンは16日、シトロエンブランドの魅力を体感してもらうことを目的とした「CITROËN RECOVERY DRIVE CAMPAIGN（シトロエン リカバリー ドライブ キャンペーン）」を開始した。全国のシトロエン正規ディーラーで展開し、来店や試乗を通じてブランド体験の機会を拡大する。今回のキャンペーンは、シトロエンが掲げる快適性や独創的なデザイン、長距離移動に適した乗り心地をより多くのユーザーに体感してもら