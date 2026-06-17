「バンタカフェ by 星野リゾート」(沖縄県中頭郡)は9⽉19⽇から、「よんなーBOOK days」を開催する。夏の暑さが和らいだ読書日和のバンタカフェで本の世界に浸る夏の厳しい暑さが和らぎ、心地よい海風が吹く秋の沖縄は、1年の中でも過ごしやすい季節。読書の秋にちなみ、同カフェではエリア全域に本箱を設置する。今回は、海を見渡せる崖の上に新しく「海風ブックガーデン」が登場し、お気に入りの場所で特別な一冊に