（株）ゲームリパブリック（目黒区）は6月10日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には宮山春城弁護士（護城法律事務所、千代田区麹町2−10−3）が選任された。負債は現在調査中。大手ゲームメーカーの役員を務めていたクリエイターが設立し、ビデオゲームの企画制作などを手掛けていた。プレイステーション2用ソフト「GENJI」やPSP用ソフト「ブレイブストーリー 新たなる旅人」などの企画に携わり、2007年3月