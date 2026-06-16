恋愛・婚活コンサルタントとして数々の女性の相談に乗ってきた筆者が、これまでに寄せられた相談の中でも“忘れられない婚活男子”を紹介。婚活に役立つありがたいアドバイス付きでお届けします。今回紹介するのは、「初回デートで4時間喋り倒した男性」。学歴も将来像もしっかりしているのに、婚活で「ナシ」になる高学歴、研究職、将来性も十分。プロフィールだけ見れば、かなりの好条件。実際、今回話を聞いた女性も、お相手が