ルフトハンザ・ドイツ航空は、新客室仕様「ルフトハンザ・アレグリス」の機材での運航路線を、冬スケジュールに11路線拡大する。新たに、フランクフルト〜バンクーバー・ヒューストン・デンバー・アトランタ・デトロイト・サンホセ・ソウル/仁川・クアラルンプール線と、ミュンヘン〜シンガポール・ワシントン・ケープタウン線に投入する。「ファーストクラス・スイート・プラス」は、幅約1メートルで、利用者の好みに合わせた温冷