リンクをコピーする

【北中米W杯グループリーグ第1節】(モンテレイ)スウェーデン 5-1(前半2-1)チュニジア<得点者>[ス]ヤシン・アヤリ2(7分、90分+6)、アレクサンデル・イサク(30分)、ビクトル・ギェケレシュ(59分)、マティアス・スバンベリ(84分)[チ]オマル レキク(43分)<警告>[チ]ラニ・ケディラ(54分)観衆:50,987人└日本の入るF組はスウェーデンが首位発進!! イサク&ギェケレシュの強力2トップがそろい踏み、堅守チュニジアに5発快