日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯の初戦でオランダ代表と対戦している。50分に失点も、57分に追いつく。ペナルティエリア内でパスを受けた中村敬斗が、カットインから右足を振り抜き、ネットを揺らした。 背番号13が持ち前の得点力を発揮した。試合を振り出しに戻した日本だが、64分に２失点目を喫した。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】中村の同点弾