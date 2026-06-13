【モデルプレス＝2026/06/13】女優の畑芽育が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。【写真】若手女優の抜群スタイル◆畑芽育、美肩際立つノースリーブドレス姿中島健人とともに同賞のアンバサダーを務める畑は大きな花柄のノースリーブドレスでレッドカーペットに登場。後ろで蝶結びしたベロアのチョーカーがキュートなコーディネートで、華やかにレッドカ