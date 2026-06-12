香川県庁 2026年から「12月3日」は香川県民の日になりました。香川県はこの日を県立学校の休校日にすることを決めました。 1888年に香川県が愛媛県から独立した日にちなみ、12月3日を「県民の日」にする条例が2026年3月、施行されました。 香川県への思いを深めてもらおうと創設され、2026年3月30日付で県立学校学則の一部が改正され、「県民の日」は県立学校の休校日となりました。 香川県の池田豊人知事が市立・