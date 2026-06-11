セブン‐イレブン・ジャパンは6月10日より、ブリトーシリーズの新商品2品を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売している。「ブリトー ウインナー2本入り スモーキーBBQソース」、「ブリトー タコスミートサルサチーズ」(いずれも311.04円)○アメリカ風&メキシコ風のブリトーが新登場今回発売したのは、「ブリトー ウインナー2本入り スモーキーBBQソース」と「ブリトー タコスミートサルサチーズ」(いずれも311.04円)の2品。