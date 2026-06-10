ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）が6月10日、都内で会見し、4月のU23日本代表のオーストラリア遠征で不適切な発言をしたことについて謝罪した。同HCは、4月1〜15日のU23日本代表のオーストラリア遠征で、試合中にマッチオフィシャルに対して不適切な発言を複数回した。これにより、日本協会は6月5日まで6週間の指導自粛、および減俸処分を科した。さらに、5月22、29日の日本選抜戦、6月27日のJAP